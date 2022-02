Pedro Scooby conta para Paulo André sobre o término do namoro com Anitta - reprodução da TV Globo

Publicado 12/02/2022 17:56

Após saber que Anitta está de olho nele, Paulo André citou a cantora durante uma conversa com Pedro Scooby, na noite de sexta-feira, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O atleta teceu vários elogios a cantora e quis saber do surfista porque o namoro dele com a funkeira chegou ao fim.

"Eu e meu amigo, a gente inventou um bordão. Quando a parada deu bom, a gente fala assim: 'Deu Anitta'. A gente fala isso entre a gente", começou o atleta. O surfista concordou: "Aquela deu muito bom na vida". Em seguida, Scooby brincou com o amigo. "Não fica bolado, não, já passou tanto tempo. Já passaram 3 anos", afirmou. Vale lembrar que o surfista e Anitta assumiram o namoro em 2019. No entanto, o relacionamento durou apenas três meses.

Os dois se abraçaram e Pedro destacou: "Não deixa de zoar como estava zoando, tudo certo. O irmão dela é como se fosse meu irmão, pai dela é meu brother. Eu sou casadão, depois ela teve namorado". Paulo André quis saber: "Mas vocês foram intensos?". "Claro", respondeu o marido de Cintia Dicker. O atleta, então, perguntou ao amigo porque o relacionamento entre ele e Anitta chegou ao fim. "Por que não deu bom?". "Personalidades diferentes, não sei... Minha cabeça não estava boa também", explicou Scooby.