Maíra Cardi fala sobre Jade Picon - reprodução do instagram

Maíra Cardi fala sobre Jade Piconreprodução do instagram

Publicado 12/02/2022 14:46

Rio - Maíra Cardi não está gostando nada da 'obsessão' de Jade Picon por Arhur Aguiar no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Líder da semana, a digital influencer já disse que pretende indicar o marido da ex-BBB ao paredão novamente. Para a coach de emagrecimento, o motivo da perseguição da sister com o ator é claro: ela estaria apaixonada por ele. "Estou achando que ela quer ser a 17", afirmou a empresária, fazendo referência às traições do ator durante o casamento dos dois, no comentário de uma publicação do perfil 'Gina Indelicada', no Instagram, neste sábado.

fotogaleria

Maíra ainda foi além. "Só fala dele, não está conseguindo lidar com a paixão embutida. Esse negócio dela falar que sonha toda hora com ele. Sei não, coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão! Para chamar atenção! Presta atenção como tudo o que ela faz, fica procurando ele com os olhos para chamar atenção. Manda bala, Jade, faz teu jogo aí. No fim quem decide é o público".