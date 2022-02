Leo Picon e Maíra Cardi - reprodução do instagram

Leo Picon e Maíra Cardireprodução do instagram

Publicado 12/02/2022 20:04

Rio - Leo Picon soltou o verbo sobre o comportamento de Maíra Cardi em relação a sua irmã Jade Picon, participante do 'Big Brother Brasil 22', através do Twitter, neste sábado. Ele criticou a forma como a coach de emagrecimento fala sobre a digital influencer nas redes sociais. Vale lembrar que a ex-BBB 'brincou' que a empresária estava apaixonada por Arthur Aguiar e insinuou que estava 'jogando com o coração' de Paulo André'

fotogaleria

Leo começou seu desabafo opinando sobre o beijo entre Jade e Paulo André. "Achei um casal maravilhoso! Sinto que com ele e tio (Pedro) Scooby a Jade está muito bem acompanhada". Na mesma postagem, ele criticou Maíra. "O jeito que ela fala sobre a Jade diz mais sobre ela mesma do que sobre qualquer coisa. Não farei parte desse palanque do ódio", destacou.

Vcs cobram minha opinião sobre as coisas



Jade e P.A: achei um casal maravilhoso! Sinto que com ele e tio Scooby a Jade está mt bem acompanhada



Maira Cardi: o jeito q ela fala sobre a Jade diz mais sobre ela mesma do q sobre qq coisa. Ñ farei parte desse palanque do ódio — Leo Picon (@LeoPicon) February 12, 2022

Em seguida, Leo disse que Maíra deve respeito a Jade. "Esses assuntos são sobre respeito e paz. Respeito devemos ter com todos, independente do lado que estiverem. Quando estamos em paz não buscamos guerra com ninguém. Só amor! Se a pessoa me trata com respeito e me traz paz quero ela em minha vida. Se não é melhor cortar. E é a base das minhas opiniões e pensamentos", disse ele, que completou: "Jade e P.A se respeitam e se trazem paz. Apoio juntos. Maíra não está em paz e ataca minha família com desrespeito e com estratégias que eu acho baixas. Melhor cortar".

E é a base das minhas opiniões e pensamentos…



Jade e P.A se respeitam e se trazem paz.

Apoio juntos.



Maira não está em paz e ataca minha família com desrespeito e com estratégias que eu acho baixas.

Melhor cortar. — Leo Picon (@LeoPicon) February 12, 2022

Em outra publicação, o irmão de Jade relembrou a invasão que a coach e a advogada dela fizeram na live dele na semana passada. "Quando ela entrou na minha live acompanhada de uma advogada dizendo que processaria os administradores da minha irmã eu lidei de bom tom. Mesmo sem nenhum crime constatado, como foi indicado na live por ela e advogada, os adms arquivaram a publicação em sinal de respeito. Agora tenho esbarrado constantemente com ela proferindo ataques pessoais contra a Jade em sua página e páginas de fofoca… Alguém que se auto intitula de coach, me chama pra almoçar em sua casa e tem um alcance de milhões de pessoas devia ter mais consciência e coerência em como se posiciona", opinou. Em outra publicação, o irmão de Jade relembrou a invasão que a coach e a advogada dela fizeram na live dele na semana passada. "Quando ela entrou na minha live acompanhada de uma advogada dizendo que processaria os administradores da minha irmã eu lidei de bom tom. Mesmo sem nenhum crime constatado, como foi indicado na live por ela e advogada, os adms arquivaram a publicação em sinal de respeito. Agora tenho esbarrado constantemente com ela proferindo ataques pessoais contra a Jade em sua página e páginas de fofoca… Alguém que se auto intitula de coach, me chama pra almoçar em sua casa e tem um alcance de milhões de pessoas devia ter mais consciência e coerência em como se posiciona", opinou.

Mesmo sem nenhum crime constatado, como foi indicado na live por ela e advogada, os adms arquivaram a publicação em sinal de respeito.



Agora tenho esbarrado constantemente com ela proferindo ataques pessoais contra a Jade em sua página e páginas de fofoca… — Leo Picon (@LeoPicon) February 12, 2022 Por fim, Leo destacou: "Entender que BBB é um jogo e que as circunstâncias não devem deturpar nossos valores. Sei que fui claro e não preciso pagar instagrams de fofoca nem colocar música triste de fundo para ecoar ou validar minha mensagem. Espero ter sido claro com todos que me pediram um posicionamento e que a Maíra reflita sobre o que vem fazendo e falando", completou. Por fim, Leo destacou: "Entender que BBB é um jogo e que as circunstâncias não devem deturpar nossos valores. Sei que fui claro e não preciso pagar instagrams de fofoca nem colocar música triste de fundo para ecoar ou validar minha mensagem. Espero ter sido claro com todos que me pediram um posicionamento e que a Maíra reflita sobre o que vem fazendo e falando", completou.