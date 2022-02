Luana Piovani, Pedro Scooby e os filhos - Reprodução

Publicado 13/02/2022 10:44 | Atualizado 13/02/2022 10:58

São Paulo - Pedro Scooby e Paulo André ganharam a prova do anjo no "BBB 22" neste sábado. Por isso, eles vão ter direito a um almoço especial, no qual recebem mensagens da família. O surfista disse estar animado para receber um vídeo dos filhos, mas ele não sabe que Luana Piovani não autorizou que as crianças aparecessem no reality show da Globo.

Boninho foi quem revelou que a atriz não permitiu que Dom, Liz e Bem gravassem um vídeo. O diretor do programa respondeu comentário de uma seguidora dizendo estar animada para ver a atriz e o filho mandando um recado para Scooby e contou que isso não vai acontecer.

"Ela não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos", disse Boninho. Após essa revelação, fãs do "BBB" começaram a cobrar explicações de Luana Piovani e pedir para ela deixar os filhos mandarem um recado para o pai.

Na manhã deste domingo, a atriz gravou Stories se pronunciando sobre o assunto e explicando o motivo de não ter autorizado os filhos aparecerem no programa da Globo. "Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas. E a utilização da imagem é mesmo se o Pedro saísse. Nunca me submeti a uma grande empresa, não vou agora submeter os meus filhos. Estou fazendo meu papel maravilhoso de mãe. Aliás, é o meu melhor papel. Estou protegendo os meus filhos", disse.

"Ninguém morre de saudade. Passei três meses longe dos meus filhos no lockdown porque as crianças estavam travadas aqui [no Brasil] e sobrevivi, deu certo. Tem três semanas que ele está lá e não vai morrer. Estou protegendo os meus tesouros", finalizou Luana Piovani.