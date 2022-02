Anitta não esconde interesse por Rodrigo Mussi, do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2022 08:54

Rio - Rodrigo Mussi conheceu Anitta ao comparecer ao ensaio do bloco da poderosa na noite deste sábado, em São Paulo. O gerente comercial, que foi o segundo eliminado do "BBB 22", gravou um vídeo em que brinca ao chamá-la de "ex" e publicou nas redes sociais.

Durante os primeiros dias de reality show, Anitta demonstrou interesse no bonitão, mas logo mudou de ideia ao ver declarações preconceituosas de Rodrigo, principalmente ao chamar Linn da Quebrada de traveco. As estrategias do rapaz no jogo também desagradaram a Garota do Rio. Anitta, chegou a pedir a eliminação do ex-brother nas redes sociais.

Mas parece que tudo está bem agora e os dois posaram no camarim do show da cantora. "Vocês não sabem com quem que eu vim fazer as pazes, com a minha ex-namorada, olha ela aqui", brincou Rodrigo ao mostrar a cantora. "Oi, tudo bem, vamos fazer as pazes aqui", prosseguiu ela, que ainda apertou a mão dele.

"A gente estava brigado, não estávamos nos falando mais, estava muito bravo com ela", disse Rodrigo, tirando sarro e fazendo Anitta rir. "Não tem como ficar bravo comigo, querido", respondeu sem titubear na sequência.