Publicado 13/02/2022 15:50

Rio - Arthur Aguiar imagina que pode estar mais uma vez no paredão desta semana, seja pelo voto da líder, Jade Picon, ou pelos votos dos brothers na votação da casa. Por isso, não para de imaginar alternativas para se livrar da eliminação. Neste domingo, em conversa com Eslovênia e Lucas, ele revelou que não puxaria Brunna Gonçalves em um possível Contragolpe, mas Laís, sim, por "não ser forte".

"Tem uma pessoa, com certeza, que eu puxaria. Porque, se ela bater (no Paredão), não volta, a não ser com a Nat", disse Arthur Aguiar. "A Brunna? Bárbara? Laís? Eu pensei nas três, mas pensei primeiro em Brunna", indagou Eslovênia. "Não, a Brunna tem torcida grande lá fora, e a Ludmilla vai ajudar também... Eu não puxaria por mais que eu não tenha nenhuma troca com a Brunna", continuou o ator.

"Imaginei isso", concordou Eslovênia. "Eu não sou burro. Não vou comprar essa briga. Porque comprar uma briga com a Brunna não é só comprar uma briga com a Brunna. Não vou fazer isso. É jogar contra mim mesmo achando que ela me puxaria se fosse ela. Ela me puxar, eu não estou comprando briga com ninguém, mas se eu puxar, eu estou comprando", argumentou ele.

"Eu puxaria a Laís. Não é uma pessoa forte. Não vejo fazendo nada de interessante. Ela é a amiga da Bárbara. Ponto. Jessi não tem uma rede de relacionamento como a Laís, mas ela tem uma dinâmica na casa. De fora eu preferia assistir a Jessi do que a Laís", finalizou o marido de Maíra Cardi.

Anteriormente, Arthur já tinha revelado seu plano caso precise indicar alguém no contragolpe. "Vou puxar alguém que eu acho que é mais fraco que eu", revelou ele. Caso não seja indicado pela líder, ele imaginava que pode ter até seis votos da casa.