Pedro Scooby especula motivo da ausência dos filhos no vídeo do anjo - reprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 13/02/2022 15:53

Rio - Pedro Scooby sentiu falta de ver os filhos no vídeo do anjo, neste domingo, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. O surfista estava animado para ver as crianças, mas Luana Piovani não autorizou que os pequenos aparecessem em rede social. Sendo assim, ele recebeu mensagens da esposa Cíntia Dicker, do irmão e da mãe. A modelo, inclusive, reforçou que Dom, Bem e Liz estão bem. Mas quem achou que Scooby fosse se importar com a não aparição dos herdeiros, se enganou. Ele reagiu com bom humor. "Pô, as crianças devem estar com a Luana".