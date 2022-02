Natália, Jessilane e Linn da Quebrada se desentendem após formação de paredão - Reprodução

Publicado 14/02/2022 08:57 | Atualizado 14/02/2022 09:09

Rio - O clima não ficou muito bom entre Linn da Quebrada, Natália e Jessilane, as "comadres", após a formação de paredão deste domingo. Linn ficou chateada com Natália por acreditar que a jovem a está tratando mal. "Eu não estou te tratando mal, Lina. Estou assim porque eu estou no Paredão. Eu estou com você da mesma forma que eu estou com a Jessi. Eu estou te tratando mal, Jessi?, disparou Natália.

Jessilane, então, disse já ter se acostumado com o jeito de Natália. "Eu já me acostumei com esse seu jeito, não que seja algo positivo. Lembra o que a Naiara te disse?", respondeu. "Nossa... amiga", disse Linn, chateada com Natália. "Calma. Eu estou te dizendo o seguinte: Eu também tenho o direito de me expressar, assim como tu tem", disse a emparedada.

"E você tem se expressado. Agora sabe o que eu vou fazer? Exatamente como você faz quando a gente discorda, eu não vou falar mais nada. Sinceramente? Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que você fale", rebateu Linn. "Eu não estou entendo, por que a gente está chegando nesse ponto, amiga? No dia do meu Paredão. Por que a gente está chegando nisso?", questionou Natália.

"Não é isso não", tentou amenizar Jessilane. "Licença", disse Natália ao se retirar, deixando Linn e Jessi sozinhas. "Velho, é difícil demais. Às vezes, a gente só quer que ela também escute, só isso", disse Jessi para Linn.

Em seguida, Natália voltou para a varanda. "Eu estou com você, eu quero estar com você, somos nós que cuidamos de você quando você está bêbada e eu quero ser cuidada também [...] Eu senti como se você tivesse me alfinetando, pode ser uma percepção errada", disse Linn.

"Eu não estou te alfinetando, eu não sou frágil, vocês nunca aceitam quando é minha brincadeira, você [Linn] vive brincando com a gente, se eu tivesse que falar algo eu falaria na sua cara, não iria precisar alfinetar, eu sei que é o que você está sentindo, mas você está sentindo errado", rebateu Natália.

"Isso gera um desgaste entre a gente. Vocês [Linn e Jessi] me colocam na posição como se vocês tivessem que insistir em mim e não eu em vocês também, somos pessoas bem diferentes", continuou. Jessilane disse que a convivência entre as três é bem complicada, mas que só vai conversar com Natália após o resultado do paredão.

"Eu falo isso pra você, Nat, porque não quero desistir da nossa relação, porque eu gosto de você, porque quero que você fique, porque sei que você faz diferença nessa casa", finalizou Linn.