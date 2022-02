Arthur, Bárbara e Natália estão no paredão - Reprodução

Publicado 14/02/2022 08:09

Rio - A noite desta terça-feira foi marcada pela formação do quarto paredão do "BBB 22". Arthur, Bárbara e Natália são os brothers que estão na berlinda e podem perder a chance de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Esta semana contou com dois anjos, Pedro Scooby e Paulo André, que juntos decidiram imunizar Douglas Silva. Um dos anjos também poderia estar autoimune. Pedro Scooby deixou o amigo, Paulo André ser imunizado.

Líder pela segunda semana consecutiva, Jade Picon voltou a indicar Arthur Aguiar ao paredão. A influenciadora digital afirmou não querer se queimar com outra pessoa da casa. No confessionário, a mais votada da casa foi Natália. Ela teve direito ao contragolpe e puxou Laís. Arthur Aguiar também teve direito ao contragolpe e ficou um tempo sem saber o que fazer, já que também queria puxar Laís. Após muito pensar, o ator acabou puxando Bárbara.

Bárbara, Laís e Natália participaram, então, da prova Bate e Volta. Laís saiu vitoriosa e, assim, o paredão de terça-feira tem como integrantes Arthur, Bárbara e Natália. Arthur já está em seu segundo paredão consecutivo e Natália está no terceiro paredão. Bárbara é a única estreante desta berlinda.