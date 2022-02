Gustavo e Larissa votaram em Brunna - Reprodução

Publicado 14/02/2022 08:40

Rio - Larissa e Gustavo, os moradores da Casa de Vidro, tiveram 52,77% dos votos do público a favor de sua entrada definitiva no reality show na noite deste domingo. O apresentador Tadeu Schmidt conversou com os novos brothers e anunciou a novidade. "Eu preciso pedir pra vocês fazerem as malas pra entrar de verdade no 'BBB'", disse.

"Os dois?", perguntou Gustavo. "Os dois!", respondeu Tadeu. A dupla gritou muito e se abraçou ao descobrir que entraria no reality show. "A gente conseguiu, Gustavo", exclamou Larissa. Pouco depois, Tadeu liberou a entrada de Larissa e Gustavo na casa. Eles foram recebidos pelos outros brothers em um abraço coletivo.

"É inexplicável. Eu estou muito nervosa, eu estou muito feliz, eu queria estar chorando de felicidade, mas eu estou tão feliz que não consigo chorar", disse Larissa. Gustavo afirmou que os dois já estão se sentindo em casa. "De alguma forma estranha, mas sim".

Como acabaram de entrar no programa, a dupla ganhou imunidade neste paredão. Os dois também tiveram a missão de, juntos, em consenso, dar um voto na formação do paredão. Eles votaram em Brunna Gonçalves. "A gente conversou sobre essa possibilidade, pensou em várias hipóteses, em votar em uma pessoa forte... Afinidade diria que não tem como votar por afinidade porque é o primeiro contato pessoal que a gente está tendo agora", disse Gustavo.

"A gente vendo de fora, os votos já estavam muito marcados. Tinham figurinhas carimbadas em toda votação, não mudava muito. Não sei se vocês sabem disso mas estou contando agora. A gente não queria entrar aqui com esse comodismo de escolher uma das pessoas que já eram alvos frequentes. Pensando nisso, a gente chegou num nome", disse.

Tadeu chegou a perguntar quem eram as "figurinhas marcadas" a que Gustavo se referia. "O jogo estava muito concentrado em DG, Arthur, Natália e as outras figurinhas já saíram. Esses três estavam muito concentrados", disse o rapaz.

Tadeu, então, perguntou quem não estava recebendo votos. "Tinham grupos que não estavam sendo votados tipo Vyni e Eli, Brunna, Bárbara, Laís e Eslô", continuou o ex-morador da casa de vidro. "Eu já recebi voto", rebateu Brunna. Gustavo, então, disse que receber voto é diferente de enfrentar um paredão.

Larissa, então, anunciou o voto da dupla. "A gente decidiu que se houvesse essa possibilidade de votação, diante de todos os participantes que nós analisamos, nosso voto hoje é pra Brunna", disparou.