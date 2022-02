Gustavo e Larissa - Reprodução

Publicado 14/02/2022 13:46

Rio - Menos de 24 horas após deixar a Casa de Vidro e entrar oficialmente no "BBB 22" , Larissa revelou não se sentir confortável com Gustavo, com quem esteve confinada durante o fim de semana. Nesta segunda-feira (14), a influenciadora desabafou com Lina, Jessi e Bárbara sobre sua relação com o curitibano: "Ele é muito invasivo. Lá no quarto eu já tava surtando.”

Em seguida, Bárbara compartilhou sua opinião sobre a dinâmica dos participantes da Casa de Vidro: “Eu percebi. Quando a gente viu vocês pela primeira vez, tu tava super falante, e no último dia tu já tava cansada. Tipo: ‘Não aguento mais ele’. Você tava esgotada do tipo: ‘Não adianta nem eu tentar falar’”, comentou.

“Você sente a energia logo quando você conhece alguém. Eu pelo menos sou assim, sou muito de energia. Quando ele chegou, eu já fiquei assim: ‘Não sei se vou me dar muito bem’”, respondeu Larissa. "Quando vocês ficaram falando ‘beija, beija’, eu pensei: ‘Não’. Eu só beijo realmente se o santo sentir que bateu. Eu não vou beijar só pra agradar. Eu senti que não bateu meu santo com o dele. E ele ainda virou pra mim e fez: ‘Eu topo beijar você, você não quer não?’ e eu: ‘Não’. Nada contra ele, ele tem o jeito dele e eu respeito o jeito dele, mas não teve muita sincronia", afirmou a pernambucana.

A sister ainda relembrou situações desagradáveis que aconteceram durante o período em que dividiu quarto com o empresário: “Tinha hora que eu tentava conversar e eu não conseguia, ele ia lá e interrompia. Teve uma hora que eu fui bem grossa com ele. Eu falei: ‘Cara, eu não tô falando isso!’ e aí ele percebeu. Eu tô sempre me impondo quando preciso me impor", declarou.

“Ele sempre me interrompe. É como se só ele soubesse das coisas, entendeu? Isso meio que choca comigo. Eu gosto de falar, eu gosto de escutar. Ele não, ele só fala e não escuta", detonou Larissa. Os recém-chegados ao "BBB 22" entraram na Casa de Vidro na última sexta-feira e, neste domingo, Tadeu Schmidt revelou que a dupla teve a aprovação do público para integrar o elenco "Pipoca" desta edição, com 52,77% dos votos favoráveis.