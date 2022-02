Gustavo e Eslovênia - Reprodução/Globoplay

Publicado 14/02/2022 19:36

Rio - Em conversa com Douglas e Paulo André, Gustavo relembrou a promessa dos pipocas de não votarem nas pessoas do mesmo grupo na primeira semana do reality show. Na época, Eslovênia deu um voto duplo em Jessilane e Natália, e o brother deseja contar essa informação no jogo da discórdia.

fotogaleria "A Eslô foi a primeira que prometeu isso e na primeira semana já meteu dois votos em pipoca. Vocês sabiam disso?", contou. Gustavo continuou explicando que tem esse desejo pelo fato da sister não ter levado nenhum voto até o momento.

"Eu quero expor isso, até agora a menina não levou nenhum voto. Eu entrei agora e tenho o mesmo número de votos que ela", completou. Mais cedo, enquanto conversava com PA, Laís, Pedro Scooby na cozinha, Gustavo disse que gostaria de expor as mentiras contadas pelos participantes.

"Vou trazer algumas informações novas aí… Tem umas coisas que não sei se vocês já sabem, mas vou expor umas contradições… Umas mentirinhas que contaram", avisou.