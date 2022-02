Bárbara conversa com Laís sobre Jade - Reprodução/Globoplay

Publicado 14/02/2022 18:07 | Atualizado 14/02/2022 18:12

Rio - Bárbara revelou para Laís que ficou desapontada com Jade Picon depois da formação do último paredão. A modelo, que encara a berlinda contra Arthur Aguiar e Natália, acredita que não é uma prioridade para a influenciadora e que a líder da semana protegeria Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva antes dela e de Laís.

"Eu falo pra Jade. Ela acha que eles protegem ela, mas eles se protegem. Homem se protege! Eu acho que [para a Jade] eles estão na frente até do que a gente", disse. "Ontem, eu falei que se o DG não fosse imune, eu ia achar ótimo. Ela falou: 'Ah, não!'. Eu falei: 'Tá, você prefere que ele não seja imunizado e dê o contragolpe em mim?'", contou Laís.

Bárbara disse que ficou incomodada com a falta de apoio da amiga após ser colocada no paredão. "Ontem, cara, eu fiquei irritada quando ela falou: 'Vamos comemorar'. Parecia que ela estava feliz com a formação do paredão, sabe? Como se eu tivesse me atirado na frente e tomado a bala."

Laís acredita que Douglas e os rapazes do camarote vêm antes delas na lista de prioridades da influenciadora. "E ele coloca um monte de gente na frente dela", concluiu Bárbara.