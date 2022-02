Arthur Aguiar desabafa com Douglas Silva e Tiago Abravanel no BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Publicado 14/02/2022 18:58

Rio - Arthur Aguiar abriu o coração durante uma conversa com Douglas Silva e Tiago Abravanel no Quarto Grunge, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na tarde desta segunda-feira. O ator, que disputa o paredão com Bárbara e Natália, disse que se sente 'triste e desprotegido'.

"Não estou bem, não. Não estou feliz. É um conjunto de coisas. É isso, vida que segue. Me sinto muito desprotegido, sozinho. O jogo é esse e eu vou jogar", disse o marido de Maíra Cardi para Douglas. "Assim, você não ia pela casa ontem. Eu entendi e respeito eles te darem [o Anjo], mas...", completou ele.

DG discordou do amigo. "Eu acho que corria esse risco, sim". Arthur rebateu: "Corria, não. Todo mundo estava votando na Nat (Natália) e ela nunca ia te puxar. Estava muito claro, todo mundo sabia que ela ia pela casa. A gente conversou isso várias vezes". Douglas ponderou: "A dinâmica podia ser outra. Poderia não ser aquela".

Em seguida, Tiago Abravanel entrou no papo e opinou: "O que poderia ter acontecido é ele [Arthur] não ir e eu ir pelo Bate-Volta". O ex-Rebelde disse que pensa de outra maneira. "Como eu era o cara que estava na berlinda, fica difícil falar. Se fosse o PA [Paulo André] a ser indicado pela Líder, eu ia bater nessa tecla. Como era eu que estava ameaçado, ficava estranho".