Fãs do 'BBB 22' suspeitam que mania de Tiago Abravanel de chupar dedo seja estratégia para virar meme - Reprodução/Instagram/Globoplay

Fãs do 'BBB 22' suspeitam que mania de Tiago Abravanel de chupar dedo seja estratégia para virar memeReprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 14/02/2022 16:56

Rio - Enquanto Tiago Abravanel está confinado no "BBB 22", a irmã do ator usou suas redes sociais para explicar uma mania do caçula. Ligia Abravanel resgatou uma foto antiga do artista para fala sobre seu hábito de chupar dedo. A publicação no Instagram veio após internautas sugerirem que a ação seria uma estratégia para viralizar na web como meme.

fotogaleria

A polêmica aumentou quando o perfil de Tiago no TikTok publicou um vídeo em que ele mesmo brinca com a mania, dando a entender que usaria o hábito como uma forma de conquistar o público. “Uma maneira de você engajar o público é virando meme. Tipo o Daniel que dançou com o coqueiro. A Paula que caiu da lata.... Não sei, o que pode ser, hein?”, questiona o ator em diálogo consigo mesmo, enquanto chupa o dedo polegar.

Com a repercussão do vídeo, Ligia foi ao Instagram defender o irmão mais novo: "Gente, está rolando uma fake [news] de que o Tiago está chupando o dedo só para virar meme! Ele realmente chupa o dedo desde bebê! É uma mania dele, gostem vocês ou não! Nós sabíamos que isso seria um assunto e por isso deixamos um vídeo gravado 'brincando" com esse fato", explicou ela.



Confira: