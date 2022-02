Natália Deodato do 'BBB 22' - Globo

Natália Deodato do 'BBB 22'Globo

Publicado 14/02/2022 09:56

Rio - Durante a dinâmica da formação do paredão do "BBB 22", Vinicius teve de revelar seu voto em Natália. Logo depois da edição ao vivo deste domingo, os dois conversaram sobre a formação da berlinda no quarto Lollilop.

O cearense tentou tenta justificar seu voto para a mineira. "Não deixo de sentir empatia e me colocar no seu lugar", começou ele, antes de ser interrompido por Nat. "Posso ser sincera? Não precisa disso. Aqui é um jogo, eu vim para ser votada e votar, está tudo certo. Eu já esperava que você fosse votar em mim, mas eu estava querendo muito ser surpreendida", disse ela.

Na sequência, a designer de unhas ainda disse se sentir abandonada pelo bacharel em Direito. "Vou voltar nas conversas que tive contigo... Eu já esperava que, em algum momento, você precisaria me abandonar. E, na verdade, hoje não foi que você precisou me abandonar. A gente não está em um jogo tão estreito ao ponto de você precisar. Você quis. Então, relação de voto, está tudo bem. Só que muita coisa para mim, muda.,, Você tinha outras opções", completou.