Eslovênia conversa com Rodrigo, Laís e Maria - reprodução da TV Globo

Eslovênia conversa com Rodrigo, Laís e Mariareprodução da TV Globo

Publicado 14/02/2022 10:21 | Atualizado 14/02/2022 10:29

Rio - Confinada no "BBB 22", Eslovênia se descuidou ao trocar de roupa e mostrou os seios na madrugada desta segunda-feira. A pernambucana ficou irritada por ter mostrado a parte íntima, mas ela não sabe que as câmeras do reality não flagraram o momento.

fotogaleria

Ao ver a irritação de Eslovênia por possivelmente ter "pagado peitinho", Maria deixou um elogio ao corpo da pernambucana. “Seus seios são muito bonitos. Eu vi quando ela estava se trocando uma vez e me puxou pra dentro da coberta”, disse a atriz para a ex-miss. Sem graça, Eslovênia agradeceu o elogio. Quem também estava no quarto e elogiou o corpo dela foi o cearense Vinicius.