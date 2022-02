Natália Deodato do 'BBB 22' - Globo

Publicado 14/02/2022 15:57 | Atualizado 14/02/2022 16:05

Rio - Dos quatro paredões do "BBB 22" até o momento, Natália Deodato marcou presença em três. Neste domingo, ela foi a mais votada da casa com seis votos e mostrou que é o principal alvo dos colegas de confinamento. Mas, nas redes sociais, a história é diferente: em menos de 24 horas, a design de unhas ganhou mais de 400 mil seguidores somente no Instagram.

Antes da atração comandada por Tadeu Schmidt ir ao neste domingo, Natália tinha pouco mais de 700 mil seguidores na rede social. Agora, na tarde desta segunda-feira, ela soma mais de 1,2 milhão de fãs. A sister, inclusive, vem ganhando apoio de pessoas famosas, como a atriz Giovanna Ewbank, a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, e a cantora Paula Lima.

Nat é uma das pessoas mais intensas desta edição, protagonizando choros, beijos, discussões e discursos de motivação. Mas foi seu desempenho na noite deste domingo que fez a mineira disparar nas redes. Após ser emparedada, ela usou o contragolpe em Laís Caldas, que já havia dado uma plaquinha de "Já me decepcionou" para a mineira em um Jogo da Discórdia. Além disso, ela também teve uma DR ao falar com Vinicius ao saber e se decepcionar com o voto dele.

No quarto paredão do reality, Natália disputa preferencia popular com Bárbara Deck e Arthur Aguiar. Laís conseguiu escapar na prova Bate e Volta.