Publicado 14/02/2022 16:28

Rio - Líder da semana no "BBB 22", Jade Picon indicou Arthur Aguiar ao paredão pela segunda semana consecutiva e decepcionou até seu irmão mais velho, Leo Picon. Após a exibição do programa ao vivo, no último domingo (13), o empresário mandou uma indireta para a influenciadora, criticando sua decisão.

"Se um dia vocês forem líderes do 'BBB', lembrem-se de que o principal papel do líder é mandar pro paredão o filho da p*ta que vai sair. Simples assim", declarou o ex-De Férias com o Ex, em postagem no Twitter.

Nos comentários, fãs concordaram com o famoso e detonaram a estratégia adotada pela sister : "Jade recebeu uma informação útil do Tadeu, que disse que Arthur foi o menos votado, e mesmo assim insistiu em votar nele, agora uma das aliadas dela vai sair", destacou uma internauta. "Recebeu a informação que o Arthur não chegou nem perto de sair e que ela era pra ter cuidado com Laís e Bárbara, ela rejeitou as duas informações", completou outra seguidora.

Após ser indicado pela líder Jade, Arthur Aguiar disputa o paredão da semana contra Bárbara, que sofreu o contragolpe do ator, e Natália, a mais votada pela casa.

Confira: