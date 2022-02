Jade Picon e Larissa conversam na academia do BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Publicado 14/02/2022 16:23

Rio - Após alertar Jade Picon sobre Bárbara e Laís, Larissa voltou a conversar sobre jogo com a digital influencer na academia da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira. A irmã de Leo Picon, inclusive, disse que a nova sister pode confiar de olhos fechados nela.

"Pode confiar 100% em mim. Nada que você me falar, falando que não quer que eu fale, não vou contar. Para eu, literalmente, ser amiga deles, delas, do meu quarto, eu naturalmente tenho que ter esse filtro", começou Jade.

Larissa, então, perguntou mais sobre o jogo da empresária. "No meu ponto de vista: eu vejo que você é muito pelo Scooby e pelo PA (Paulo André), você é pelos meninos. Porém você também é por Laís e por Bárbara. São quem você é mais chegada do pessoal da casa". A participante da Casa de Vidro ainda deixou claro que sabe da desavença entre a digital influencer e Arthur Aguiar. "A única pessoa que você não tem uma boa convivência é com o Arthur, e é visível o atrito dele contigo, e tu com ele. Mas aí não sei de quem partiu, se foi dele ou se foi de você".

Em seguida, Jade explicou que os dois se afastaram naturalmente nas últimas semanas e voltou a falar sobre seu voto no ator. "Falei que eu votaria na pessoa [Arthur] por três motivos: as últimas atitudes dela comigo e com a casa não estavam me agradando, a saída ou a permanência dela na casa me traria uma resposta e terceiro, eu queria ver como seria a movimentação da casa quando eu colocasse no Paredão a pessoa mais votada".