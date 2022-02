A pernambucana Larissa, de 25 anos, garante: ’Sou uma explosão’ - Reprodução do instagram

Publicado 14/02/2022 16:38

Rio - Desde de que saiu da casa de vidro Larissa tem conversado bastante sobre jogo com os participantes do "BBB 22". Na tarde desta segunda-feira (14), a sister revelou durante um bate papo com Linn que Gustavo decidiu escolher determinados brothers para repassar informações. Ela ainda afirmou que se sente em desvantagem por entrar nessa altura do jogo.

"Tem vantagem e desvantagens. Porque a gente tem muita informação lá de fora", disse Larissa.

A pernambucana falou em uma conversa anterior na presença de Jessi e Bárbara sobre quais são os alvos mais visados pela casa. "Eu acho que realmente, as pessoas mais visadas, aqui na casa, são Natália, Arthur e DG [Douglas Silva], eu não acho tanto. Seria mais Natália e Arthur", disse ela.