Publicado 14/02/2022 16:40

Rio - Na tarde desta segunda-feira (14) Vyni conversou com Eliezer no quarto lollipop sobre Natália. O brother comentou a conversa que teve com a mineira após a formação do paredão.

"Eu estou ainda sendo trouxa porque estou levando em consideração o momento" disse. "Ela estava nervosa, foi indicada, terceiro paredão, uma série de coisas. Eu vou começar a observar ela agora com outros olhos", pontuou Eliezer.

Vyni relembrou uma fala de Natália que, em seu entendimento, foi uma ameaça. "O conselho que ela me deu lá fora, quando ela falou 'o que é dele vai chegar', eu deixo o mesmo conselho para ela. O mesmo chega para você, sobretudo as mesmas consequências de você dizer que não precisa da empatia de ninguém, só do povo lá de fora", disse.

Eliezer questionou a decisão da mineira no contragolpe, no qual a sister puxou Laís. "Se a decisão dela não foi baseada nas informações que trouxeram lá de fora, por que ela puxou a Laís? Da casa, a única pessoa que talvez nunca teve nenhum atrito com ela foi a Laís", pontuou. "Mas foi, eu sinto que foi. Como assim do nada 'movimentar o jogo'? Do nada, parecia que eu estava ali conversando com outra pessoa", frisou Vyni.

"Ela deve ter ficado com medo de puxar a Brunna com medo do que está lá fora", disse o affair de Maria. "Ela podia muito bem ter me puxado ali naquele momento, até agora não entendi porque ela não fez isso", respondeu o cearense.

"Ela não puxou porque trouxeram as informações lá de fora e deram a entender que você está grande lá fora. Ela foi por eliminação", explicou Eli. Vyni afirmou que Larissa e Gustavo apontaram apenas Eslô como uma pessoa forte no jogo, mas foi repreendido pelo colega que ainda completou seu pensamento sobre a indicação de Natália no contragolpe.

"Sobre a Eslô e sobre você, eles deram a entender. Eu estava lá, você que não soube ler. Eu acho que ela foi por eliminação das pessoas ali. Ela tinha, com base nas informações que eles trouxeram, ela tinha duas pessoas para puxar: Brunna e Laís. Ela deve ter pensando assim, a mesma coisa que o Arthur pensou, 'vou comprar uma briga grande com gente lá fora'. É uma torcida, deve ter uma fã-base absurda, é um Brasil inteiro que gosta da Ludmilla e de Brunna, as duas são um casal. Iam comprar uma briga lá fora e não estava disposta a pagar esse preço, aí foi em Laís", explicou.

Vyni não gostou da estratégia de Natália ao puxar Laí. Eliezer seguiu garantindo que a decisão da mineira foi baseada nos comentários dos ex-integrantes da casa de vidro o que fez o cearense voltar a detonar a colega de confinamento.

"Agora, é muito contra aquilo que eu acredito, você abrir a boca para dizer que não precisa da empatia de ninguém aqui dentro, sendo que falou há poucos dias que estava sofrendo aqui para tentar se encaixar. De repente, do nada, que acontecimento foi esse que você diz que não precisa da empatia de ninguém aqui dentro, só do povo lá de fora. Realmente jogar o jogo do excluído?", concluiu Vyni.