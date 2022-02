Maria vai ao quarto Grunge pedir desculpas para Natália - Reprodução

Publicado 15/02/2022 08:15

Rio - Depois de bater com o balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia desta segunda-feira, Maria foi até o quarto Grunge pedir desculpas para a colega de confinamento. Depois de se aproximar de Natália e relembrar o ocorrido, Maria disse: "Eu não lembro como eu peguei (o balde)", disse.

Douglas Silva, que estava no quarto, explicou exatamente como Maria fez. "Você pegou e fez assim [gesticulou]: 'Vou virar a água'. Aí acabou batendo na cabeça, falei: 'Ixi'. Fiquei com medo", afirmou o ator. "Eu também fiquei com medo... Na hora pedi desculpas, f***, f***", rebateu a atriz. Natália não disse nada e apenas balançou a cabeça sinalizando que aceitava as desculpas.