Depois de jogar o balde, Maria disse para Vyni que é a segunda vez que ela é agressiva na dinâmica do jogo da discórdiaReprodução

Publicado 15/02/2022 08:00

Rio - Maria conversou com Vyni depois da dinâmica do jogo da discórdia e relembrou o momento em que bateu com o balde na cabeça de Natália, na noite desta segunda-feira. "É a segunda vez que eu sou agressiva com alguém aqui dentro", disse a atriz, que deu um epurrão na cabeça de Arthur Aguiar na dinâmica da semana passada.

"Ela [Natália] me deixou com muito ódio. Eu não raciocinei na hora que eu fiz, sabe? Segunda vez que eu sou agressiva, com o Arthur foi a mesma coisa, ele me emp*teceu e eu fiz assim na cara dele. Não gostei da minha atitude. Já pedi desculpas e vou pedir de novo", afirmou.

"Mas o balde foi sem querer?", perguntou Vyni. "Foi totalmente sem querer. Na hora eu peguei o negócio de qualquer jeito, com raiva e, tipo, não foi maneiro. Segunda vez que eu fui agressiva, não gostei disso. Realmente, foi sem querer, eu não ia jogar o balde na cabeça dela", disse Maria.

"Mas realmente deu pra perceber que foi sem querer, nem deu pra ver se bateu ou não", respondeu Vyni. "Que bom, porque eu nem lembro direito", finalizou Maria.