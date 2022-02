Jade Picon e Arthur Aguiar - Globo

Jade Picon e Arthur AguiarGlobo

Publicado 15/02/2022 08:40 | Atualizado 15/02/2022 09:33

Rio - Jade Picon não poupou críticas a Arthur Aguiar durante o Jogo da Discórdia do "BBB 22". Na dinâmica comandada por Tadeu Schmidt nesta segunda-feira, a influenciadora chamou o ator de "interesseiro". Ela disse que ele "só pensa em si mesmo" e que se aproxima dos outros quando convém.

"A gente se aproximou no início do programa, sim, até certo ponto que percebi que você estava se aproximando por interesse, por eu ser uma das poucas pessoas aqui que te daria o anjo. E não pela minha vontade, por pura pressão, que você fica: 'ai, eu preciso que alguém próximo a mim ganhe o anjo', até que em um momento na mesa, você chegou para mim e falou: 'Jade se você ganhar o anjo, para quem você vai dar?'", lembrou ela.

Após perder a prova do Anjo, Jade conseguiu vencer a prova do Líder e relembrou que não recebeu "parabéns" do então aliado. "Quando virei líder, a primeira coisa que você me falou, não foi nem um 'parabéns', foi 'agora eu vou pela casa'. Você não ficou feliz pela minha vitória, você ficou triste por você, por eu não poder te dar mais o Anjo", continuou Jade, que ainda disse que o ator se afastou dela após a influenciadora dizer que não o indicaria ao paredão.

Acontece que ela indicou o ator ao paredão e, desde então, a relação entre os dois está publicamente estremecida.