Maria agride Natália com o balde durante jogo da discórdiaReprodução

Publicado 15/02/2022 09:15 | Atualizado 15/02/2022 09:19

Rio - O Jogo da Discórdia desta segunda-feira colocou "fogo no parquinho" do "BBB 22". Mais uma vez, a dinâmica consistia nos brothers escolherem plaquinhas nada agradáveis ao colegas de confinamento. Mas tinha uma novidade: alguém poderia levar um balde de água suja na cabeça.

"O jogo de hoje é quente e também refrescante, envolve água suja. Se liga no nível das plaquinhas que eles vão ter que escolher", brincou Tadeu Schmidt, antes de anunciar as plaquinhas com os adjetivos: "se faz de vítima", "arrogante", "não tem palavra", "zero à esquerda", "fala muito e faz pouco", "trapaceiro", "fútil", "interesseiro", "sem carisma", "fraco no jogo", "melhor de boca fechada", "sem personalidade" e "desagradável".

Na dinâmica, o brother acusador escolhia a plaquinha com o adjetivo, explicava o motivo e, em seguida, Tadeu perguntava para o restante dos confinados se eles concordavam ou não. Se a maioria escolhesse 'sim', o acusado levava um balde de água. Se a maioria escolhesse 'não', o próprio acusador levava um balde de água.

Mais uma vez, Natália foi o alvo dos brothers do reality e foi quem levou mais baldes de água na cabeça, incluindo o de Maria, quem agiu com agressividade ao realizar a dinâmica. Foram quarto no total. Maria, Jade, Eliezer e Vinicius não levaram balde de água na cabeça.

Confira tudo o que rolou:

- Eslovênia escolheu a placa "Melhor de Boca Fechada" para Natália. Brothers votaram "não". Natália se vingou e jogou balde de água na sister.

- Gustavo escolheu "Não Tem Palavra" para Eslovênia. Brothers votaram não e Eslovênia jogou balde de água suja no brother.

- Jessilane escolheu "Não Tem Palavra" para Eslovênia. A maioria votou "Não" e Eslovênia jogou balde na sister.

- Bárbara escolheu "Fala Muito e Faz Pouco" para Gustavo. Brothers votaram não e Gustavo jogou balde de água na sister.

- Laís escolheu "Não Tem Palavra" para Arthur Aguiar. Os brothers votaram não e Arthur jogou água na sister.

- Arthur Aguiar escolheu "Não Tem Palavra" para Jade Picon. A maioria votou "não" e Jade jogou água em Arthur.

- Linn da Quebrada escolheu "Fútil" para Pedro Scooby. Os brothers votaram não e Pedro jogou água na sister.

- Tiago Abravanel escolheu "Se Faz de Vítima" para Natália. Os brothers votaram não para a acusação e Natália jogou água no ator.

- Natália escolheu "Fala Muito e Faz Pouco" para Maria. Os brothers votaram não para acusação. Maria jogou o balde de água em Natália.

- Maria escolheu "Desagradável" para Natália. Os brothers votam sim para a acusação. Maria joga balde de água na sister.

- Vinicius escolheu "Arrogante" para Natália. Os brothers votaram sim para a acusação e Vinicius jogou balde de água suja na sister.

- Eliezer escolheu "Arrogante" para Natália. A maioria votou sim para a acusação e Eliezer jogou água na sister.

- Larissa escolheu "Sem Personalidade" para Natália. A maioria votou não para a acusação e Natália jogou água na sister.

- Paulo André escolheu "Não Tem Palavra" para Linn da Quebrada. A maioria votou não e ela jogou um balde de água no atleta.

- Lucas escolheu "Fraca no Jogo" para Natália. Brothers votam não para a acusação. Natália joga água no brother.

- Pedro Scooby escolheu "Arrogante" para Linn da Quebrada. Os brothers votaram não e a sister jogou água no brother.

- Douglas Silva escolheu "Arrogante" para Linn da Quebrada. Brothers votaram não e a sister jogou água no brother.

- Brunna Gonçalves escolheu "Sem Personalidade" para Natália. Brothers votaram não e Natália jogou água na sister.