Maria bate com o balde na cabeça de NatáliaReprodução

Publicado 15/02/2022 07:45 | Atualizado 15/02/2022 08:02

Rio - A dinâmica do jogo da discórdia desta segunda-feira deixou os ânimos exaltados no "BBB 22". Na "brincadeira", um participante precisava acusar o outro de algo e o restante dos brothers julgava se concordava ou não com a acusação. Quem recebesse mais votos de "sim", poderia jogar um balde de água na cabeça do coleguinha. Maria venceu Natália e se excedeu. A atriz bateu com o balde na cabeça da manicure.

Rapidamente, Natália disse: "Só não pode bater o balde na cabeça, né?". Maria, então, pediu desculpas. Ela ainda tentou continuar a dinâmica, mas foi interrompida por Tadeu Schmidt. "Não, aguarde um pouquinho que a gente vai fazer um intervalo", disse o apresentador.

Na volta, Tadeu perguntou se Natália estava se sentindo bem. Ela disse que sentiu agressividade no gesto de Maria, mas que estava tudo bem. Os internautas se mostraram indignados com a atitude de Maria e pediram a expulsão da atriz. Esta é a segunda vez em que ela se descontrola em um jogo da discórdia. Na dinâmica da semana passada, ela deu um empurrão na cabeça de Arthur Aguiar.