Publicado 15/02/2022 14:55 | Atualizado 15/02/2022 14:59

Rio - A participante Maria, de 21 anos, foi desclassificada do "BBB 22" na tarde desta terça-feira depois de ser acusada de agredir Natália durante o jogo da discórdia, na noite de segunda. Mas Maria não é a primeira pessoa a ser expulsa do reality show da Globo. Outros brothers já foram desclassificados ao longo dos 22 anos de "Big Brother Brasil". Confira:

Daniel Echaniz, do "BBB 12"

O modelo Daniel Echaniz foi expulso do "BBB 12" por "grave comportamento inadequado". Depois de uma das festas do reality show, as câmeras registraram Daniel na cama com a participante Monique Amin. Os dois estavam embaixo do edredom e a sister parecia estar desacordada depois de beber muito.

Imagens que circulavam nas redes sociais, mostravam Daniel fazendo movimentos. Internautas acusaram Daniel de abuso sexual. Na época, Monique foi chamada para assistir as cenas. Daniel foi expulso do programa. A Polícia Civil do Rio abriu um registo de ocorrência para investigar o caso. Após a investigação, o Tribunal de Justiça do Rio encerrou e arquivou o inquérito policial contra o modelo.

Ana Paula Renault, do "BBB 16"

Ana Paula Renault era uma das favoritas a ganhar o prêmio, mas também deixou o "BBB" por conta de um acontecimento em uma das festas do programa. A participante deu um tapa no rosto de Renan Oliveira quando ele tentou intervir em uma briga entre Ana Paula e Adélia. Logo após o tapa, Renan foi ao confessionário e disse ter sido agredido. Ana Paula foi desclassificada.

"Desculpa ter vivido tudo tão intensamente e ter provocado minha expulsão. Eu me arrependo de ter decepcionado os meus fãs", disse Ana Paula na ocasião.

Marcos Harter, do "BBB 17"

Marcos Harter viveu um conturbado relacionamento com Emily Araújo durante o "BBB 17". E uma das brigas do casal, o médico pressionou Emily contra a parede e se mostrou agressivo, levantando o dedo para falar com ela. O anúncio de que Marcos foi desclassificado foi feito ao vivo pelo apresentador Tiago Leifert.

A Polícia Civil do Rio abriu inquérito e a lesão corporal foi comprovada, por isso a expulsão imediata do participante. O reality show já estava na reta final e as outras três participantes, Emily, Ieda e Vivian, automaticamente se tornaram finalistas do programa.

Marcos Harter afirmou, em nota, que nunca teve a intenção de machucar Emily.

Fábio, do "BBB 19"

Fábio nem chegou a entrar na casa do "BBB". O atleta de MMA foi desclassificado ainda durante o pré-confinamento, em um hotel do Rio, três dias antes da estreia. Ele chegou a ser anunciado como participante. "A Globo tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa. Fábio não será substituído", disse a emissora. Nas redes sociais, surgiram boatos de que Fábio seria patrocinado por marcas, o que não era permitido.

Vandersson, do "BBB 19"

Assim que Vandersson Brito foi anunciado como participante do "BBB 19", surgiram várias acusações de abuso contra ele nas redes sociais. Hou acusação, inclusive, de uma ex-namorada. Com a quantidade de denúncias, foi aberto um inquérito e Vandersson foi chamado a depor.

O participante foi retirado da casa ainda na primeira semana. Como as regras do programa afirmam que a retirada de um confinado resulta em desclassificação, ele foi eliminado do "BBB".

Hariany, do "BBB 19"

Hariany foi expulsa depois de, bêbada, empurrar Paula após uma festa. As duas eram muito amigas durante o confinamento, mas acabaram discutindo. Na ocasião, Paula foi tentar dar um abraço em Hariany, mas levou um empurrão e bateu com a cabeça no chão. Apesar de Paula dizer que estava tudo bem, Hariany foi desclassificada.

Maria, do "BBB 22"

Maria se descontrolou e bateu com o balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia, na noite desta terça-feira. "Só não pode bater com o balde, né?", disse Natália na ocasião. Maria tentou seguir com o jogo, mas Tadeu Schmidt a interrompeu e disse que iriam fazer um intervalo. Na volta do comercial, o apresentador perguntou se Natália estava bem. Ela disse que sentiu uma certa agressividade por parte de Maria, mas que estava tudo bem. Após pressão nas redes sociais durante toda a madrugada, Maria foi desclassificada do "BBB 22" na tarde desta terça-feira.