Alba Michele e Maria - reprodução do instagram

Alba Michele e Mariareprodução do instagram

Publicado 15/02/2022 14:36 | Atualizado 15/02/2022 16:30

Rio- Mãe de Maria, Alba Michele usou o Instagram Stories, nesta terça-feira, para comentar a expulsão da filha do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Em seu desabafo, ela pediu aos internautas que parassem de atacar a atriz, agradeceu o carinho dos fãs e disse que com ela a artista vai encontrar amor e acolhimento neste momento difícil.

fotogaleria

"Eu quero agradecer o tanto de mensagens e de carinho que estou recebendo. Ontem eu falei intuitivamente que o 'BBB 22' é do perdão. Quando erramos suplicamos que nos perdoem. Quando é o outro julgamos e condenamos. Cometemos erros diariamente, em nossa casa, com a nossa família, amigos, trabalho. Afinal, somos falhos. Mas e quando é sobre o outro?", começou Alba.

Em seguida, ela disse que os internautas parem de 'atacar' Maria. "A gente não precisa mais de linchamento, né? Ela já vai ter as consequências dos atos dela. Então, peço que vocês reflitam também como as pessoas pegam pesado no Instagram em relação ao outro. E é isso, que ela venha pra onde sabe que vai encontrar amor e acolhimento. Que a gente mande luz para ela e que tudo fique bem. Obrigada pelo carinho de vocês e, de verdade, eu entendo vocês".

Expulsão

A participante Maria, de 21 anos, foi expulsa do "BBB 22" na tarde desta terça-feira. A atriz teve uma atitude agressiva durante o jogo da discórdia, na noite de segunda, e acabou batendo com o balde na cabeça de Natália, de 22 anos. O assunto movimentou a internet e foi comentado pelos telespectadores e personalidades da mídia. Durante a madrugada, internautas fizeram pressão no Twitter para que Maria fosse desclassificada. Eles chegaram a lançar a hashtag #MariaExpulsa e pediram a eliminação da artista.

Não será substituída

Em comunicado oficial, a TV Globo informou que Maria não será substituída. "Maria foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada. Maria não será substituída". A nota informou ainda que o paredão desta noite, entre Arthur Aguiar, Bárbara Heck e Natália Deodato está mantido.