Luana PiovaniRenam Christofoletti

Publicado 17/02/2022 15:33 | Atualizado 17/02/2022 16:08

Rio - Luana Piovani, de 45 anos, usou o Instagram para compartilhar cliques de um ensaio ousado com o fotógrafo Renam Christofoletti. Nas imagens, a atriz aparece nua, usa apenas botas nos pés e explora diversas poses.

"A mãe tá on. E seguimos o baile, temos ainda muitos clicks deusos pra postar", escreveu a atriz na legenda da publicação. Piovani é mãe de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6, frutos do casamento com o ex-marido Pedro Scooby, que está confinado no "BBB 22" atualmente.

As fotos, claro, renderam muitos elogios dos seguidores. "Deusa demais! Mãe tá on e roteando no 5G", brincou uma admiradora. "Maravilhosa", disse outra pessoa. "Linda", comentou mais uma.