Andressa Urach e o filho Leon - Reprodução/Instagram

Andressa Urach e o filho LeonReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2022 11:10

Rio - Andressa Urach e seu filho recém-nascido, León, receberam alta do hospital na manhã desta quinta-feira, depois de 12 dias. A modelo foi internada às pressas com pressão alta e fortes contrações, no dia 4 de fevereiro. Andressa postou o momento em que deixou o hospital com o bebê em seu canal no YouTube.

fotogaleria

"Estamos ganhando alta e indo para casa. Agora é ir para casa e curtir o Leonzinho", disse Andressa, que contou que ainda está se sentindo mal e com dificuldades para amamentar. "Estou extremamente enjoada, muito ruinzinha. Estou dodói. Tive enxaqueca horrível nessa madrugada, meu peito direito está empedrado e estou sentindo muita dor. Pós-parto é complicado, mas agradeço o carinho de todo mundo", afirmou.

León é fruto do casamento de Andressa Urach com o empresário Thiago Lopes. O bebê nasceu na última sexta-feira, prematuro, com apenas 34 semanas. Além de León, Andressa também é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um casamento anterior.