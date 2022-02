Sol Vega fala sobre o estado de saúde do marido - reprodução do instagram

Publicado 16/02/2022 21:37 | Atualizado 16/02/2022 21:47

"Ficam as lembranças para contar como foi sua vida e restam as saudades para lembrar a falta que você fará. Sua despedida é sinônimo de saudade na minha vida. Não há luto que leve a dor nem tempo que apague esta saudade. Aqueles que partem, mas nunca abandonam nosso coração, deixam conosco uma saudade sem dimensão", escreveu ela.



No último domingo, um dia após a morte, Sol usou o Instagram Stories para rebater críticas ao marido por ele não ter se vacinado contra a doença. "Hoje não foi um dia fácil para mim, estou a base de calmantes... Vi comentários que não dão raiva, dão nojo. Ninguém morre porque quer, por opção. Eu tomei a vacina, não sou contra. Desde pequeno a gente se vacina, mas essa foi rápida demais. Disseram 'morreu porque quis', tem gente que tem medo de tomar a vacina e morrer. Vi um monte de gente internada com covid, fazendo hemodiálise e intubado com terceira dose", desabafou.

Vale lembrar que todas as vacinas contra o coronavírus utilizadas no Brasil foram aprovadas pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e são seguras. Completar o esquema vacinal, com duas aplicações e a dose de reforço, é recomendado para diminuir o risco de contaminação ou de desenvolver formas graves da infecção.