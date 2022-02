Sabrina Petraglia doa roupas da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2022 18:12

Rio - Na terceira gestação, Sabrina Petraglia resolveu doar as roupas da filha mais nova. A atriz, que já é mãe de Gael, de 2 anos, e Maya, de 1 ano, contou que as roupas seriam para o bebê que espera, mas como está grávida de um menino optou pela doação.

"Tem mamãe à espera de menina aí? Hoje é dia de doação por aqui… Não imaginava que tinha tanta roupa! Tinha guardado para o 3° filho, se fosse menina… mas como é um menininho, estou fazendo uns kits para doar. É muito bom poder contribuir de alguma forma para a vida das pessoas, seja com amor ou com roupas. Hoje, vou doar roupas, mas espero que vejam também o amor. E você já doou alguma coisa hoje? Vale doar até sorriso!", escreveu no Instagram.