Jojo Todynho se casa no RioAgNews

Publicado 16/02/2022 16:23

Rio - Jojo Todynho abriu o jogo com seus seguidores, na madrugada desta quarta-feira (16), e revelou um dos motivos para ter se casado com Lucas Souza após apenas 4 meses de namoro. Em seus Stories do Instagram, a artista contou que está frequentando uma igreja evangélica e decidiu selar a união para evitar o sexo fora do casamento, mas destaca que ainda passa por uma transformação.

"Ainda estou em processo de libertação! Vocês vão me ver ainda falar muito palavrão. Estou caminhando. Não fiquem me condenando quando me virem ir para igreja. Estou caminhando. É um processo. Deus transforma vidas e já me transformou", declarou a cantora de 25 anos.

Em seguida, a ex-A Fazenda compartilhou como tem sido sua mudança de hábitos: "Já sinto desejo de ir à igreja, antes não sentia esse desejo. Tenho o desejo de orar... Um dos motivos que eu casei também foi para não viver em fornicação. Então é um processo. Mas essa vida de empresária, mãe de pet e futura evangélica não é fácil, não", completou.