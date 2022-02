Angélica mostra capela em sua mansão - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2022 14:17

Rio - Angélica decidiu mostrar um espaço especial em sua mansão no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (16), a apresentadora publicou um vídeo em seu Instagram mostrando sua capela.

"Toda quarta-feira vou trazer aqui nas minhas redes uma dica de bem-estar. E eu não poderia começar diferente, se não falasse da Fé. A Fé é o que me move, que me auxilia, o que me conforta, a minha base. Neste vídeo, eu conto um pouco da minha história com a Fé e apresento a capela que tem aqui em minha casa, onde é o meu refúgio e o meu lugar de conexão comigo mesma", escreveu ela na legenda da publicação.

A loira ainda explicou que a capela foi um presente do marido, Luciano Huck, que é judeu. "Tenho esse cantinho aqui que é muito especial para mim e para minha família. Foi dada pelo meu marido para mim como surpresa, e ele é judeu. Então, a gente fez uma capela meio ecumênica, tem uma Torá ali, tem uma Nossa Senhora de Fátima aqui", disse ela no vídeo.