Simone e o marido, Kaká Dinizreprodução de vídeo

Publicado 16/02/2022 18:18

Rio - Simone Mendes, da dupla com Simaria, revelou em suas redes sociais que pretende lançar um curso para casais ao lado de seu marido, Kaká Diniz. A cantora de 37 anos contou a novidade durante uma interação com fãs através de caixinha de perguntas nos Stories do Instagram.

Um internauta questionou se o casal já tinha cogitado a ideia de dar aulas para casados e a sertaneja confirmou: "Vamos fazer isso. Estamos nos preparando… Vai ser poderoso, em nome de Jesus", declarou. Simone e Kaká selaram a união em 2013 e são pais de Henry, de 7 anos, e Zaya, de 10 meses.

Antes de encerrar o momento, Simone ainda dividiu um conselho amoroso com um fã que perguntou se a cantora continuaria casada mesmo sem amor pelo marido, só pelos filhos. "Não, mas acho que dá, sim, para lutar e tentar resgatar o amor do início. Mas tem que ser uma decisão dos dois", afirmou a artista.