Aos 67, Rita Cadillac posa de lingerie e cobra R$ 60 mensais por nudes; confira!

Rio - Rita Cadillac usou o Instagram, naq noite desta terça-feira, para compartilhar clique em que aparece de lingerie fio-dental preta. A postagem faz parte da divulgação de um projeto específico da dançarina: a venda nudes em sites de conteúdo adulto. Ela cobra R$ 60 mensais dos fãs para postar fotos diárias e ousadas.

No perfil da ex-dançarina do Chacrinha no site Privacy, ela diz que decidiu criar a conta no site de conteúdo adulto "após inúmeros pedidos". "Finalmente vocês irão me ver de uma forma mais picante cm conteúdos diários e exclusivos, chat privado, sorteios, brindes e muito mais", completa a descrição do perfil que ainda alerta: "Contém nudez explícita". Em outro site, o OnlyFans, a veterana cobra 10 dólares mensalmente dos seguidores, o que varia entre R$ 50 e 60.

No ano passado, ela falou sobre o assunto. "É bom para pagar as continhas, vi que a Anitta tinha feito e resolvi arriscar. Quando pedem as partes íntimas, bem íntimas, eu digo que exame ginecológico não dá", disse ela, aos risos, à revista VEJA.



Relatar erro