Publicado 16/02/2022 15:55

Rio - Duda Reis publicou um texto no Instagram nesta quarta-feira (16) "se acertando" com o Rio de Janeiro. A influenciadora contou que devido a momentos difíceis vividos na cidade, acabava criando resistência em retornar ao lugar e que agora decidiu criar novas redes neurais.

"Acho muito curioso como criamos redes neurais em nosso cérebro para lugares, pessoas e momentos. Às vezes, uma rede neural nossa com significados não tão bons ou com significados distorcidos, nos impede inconscientemente de criar novas histórias e nos faz perder (obviamente não é nunca por mal) lugares e momentos incríveis. Sentimos medo de recomeçar, de reescrever… morei no Rio por muitos anos da minha vida (Rio mesmo, capital) e confesso que quando me mudei para São Paulo (cidade que tanto amo, que me abriu portas, que me permitiu recomeçar), pensar em pisar em terras cariocas era motivo de muita ansiedade, gatilhos e desconforto para mim por conta de situações difíceis e dolorosas que vivi enquanto morava aqui. E sobre as redes neurais novamente: me permiti criar novas", disse.

"Depois de 1 ano exatamente, voltei para o Rio disposta a conhecer novamente essa cidade maravilhosa e criar memórias lindas, afinal, a cidade não tinha culpa alguma de eu ter me cruzado com algumas situações. Como está sendo e tem sido LINDO ver o Rio colorido novamente e como tem sido especial me sentir mais VIVA a cada segundo. Rio, obrigada por me acolher de novo e me mostrar suas mil maravilhas ao lado das pessoas certas. O que quero dizer com isso é que: se permitam criar novas memórias e se permitam recomeçar. Sua vida não se resume a somente um capítulo, você é um livro inteiro de histórias maravilhosas para ser lido. Gratidão total!!!", finalizou o texto.

André Luiz Frambach, namorado de Duda Reis, comentou a publicação da influenciadora. "Que lindo, amor! E sim exatamente isso que falou, nosso presente não é como o nosso passado, tudo que vivemos nos torna pessoas mais fortes, e nos evolui, mas não podemos deixar de enxergar as maravilhas que o mundo tem a nos oferecer por infelicidades e por escolhas erradas do passado", escreveu.