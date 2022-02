Andressa Urach relata problemas para amamentar - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2022 12:53

Rio - Andressa Urach revelou no Instagram que está com problemas para amamentar. A modelo, que deu à luz Leon recentemente, contou que por conta de cirurgias estéticas realizadas antes do parto não tem os ductos necessários para a saída do leite.

"Minha mama direita não tem os ductos para a saída de leite. Fica o alerta para quem um dia quer amamentar! Não faça redução de mama. Infelizmente meu peito direito empedrou e não tem por onde sair o leite. Estou sofrendo com dor e só vou conseguir amamentar com a mama esquerda", disse.

Andressa Urach fez cinco cirurgias de implante de silicone e também passou por uma redução mamária. "Momento bem difícil. Aquela fase de tentar amamentar. Quem me conhece sabe que eu tinha medo de não poder amamentar porque eu fiz cinco cirurgias plásticas na mama. Troquei a minha prótese cinco vezes e fiz uma redução mamária. Mexeu muito na estrutura da minha mama e nos ductos de onde saem o leite. Levou três dias para o meu leite descer e só em uma das mamas sai leite. A mama direita não tem os furinhos para sair o leite", afirmou.

"Ela está enchendo, mas não tem os ductos para sair leite. Minha mama está extremamente cheia, mas não tem por onde sair. Está empedrando e doendo muito... Meu marido e as enfermeiras estão ajudando com compressas de águas frias para reduzir a produção de leite. Chorei muito de dor e me preocupa porque se o leite não sai, causa uma inflamação", completou.

A modelo também comentou como está a saúde do filho, Leon, que nasceu prematuro, com apenas 34 semanas. Ela revelou que o bebê não consegue manter a temperatura do corpo e precisa estar sempre muito bem agasalhado. "Olha que coisa mais linda. Ele é um bebê prematuro. Nasceu de 34 semanas. Está com três quilos e trezentas gramas. Tem que estar sempre aquecido com a coberta porque ele não consegue manter a temperatura do corpo".

Leon é o primeiro filho de Andressa com o empresário Tiago Costa. Ele nasceu na última sexta-feira, às 20h07, pesando quase 2,5 kg e medindo 46 cm. Além de Leon, Andressa já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de outro relacionamento.