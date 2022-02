Fiorella Mattheis e Rodrigo Santoro pedem ajuda em prol das vítimas das tragédias de Petrópolis. - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2022 13:40 | Atualizado 16/02/2022 13:44

Rio - Fortes chuvas atingiram Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15) ocasionando uma grande tragédia. O prefeito da cidade declarou estado de calamidade pública e o corpo de bombeiros já confirmou a morte de 54 pessoas até o momento. Nascidos em Petrópolis, a atriz Fiorella Mattheis e o ator Rodrigo Santoro foram até as redes sociais pedir contribuições para ajudar as vítimas que estão em situação de risco.

"Eu queria pedir a atenção de vocês para o que está acontecendo em Petrópolis. O S.O.S. Serra é uma organização local que está arrecadando doações para as vítimas dessa catástrofe. Se você puder, ajude. Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigado", disse o Rodrigo em uma publicação no Instagram.

Já Fiorella, que nasceu e cresceu na cidade, fez uma série de stories comentando sobre a situação. Ela mostrou o colégio e o curso de inglês onde estudou completamente inundados pelo temporal.

"Estou completamente em choque, nunca vivemos nada parecido com isso. Estou me reunindo com meus amigos de lá para passar para vocês como cada um pode ajudar. É devastador, nunca vi nada igual", escreveu a atriz.

Outros artistas também se manifestaram em prol da situação. Os ex-BBBs Juliette e Gil do Vigor usaram suas contas no Twiitter para pedir contribuições.

"Toda minha solidariedade às vítimas da chuva em Petrópolis. Vou deixar aqui algumas instituições e espaços físicos que estão recebendo doações. Vamos ajudar!", escreveu Julliette.

"Arrasado pelas enchentes e deslizamentos causados pelas fortes chuvas em Petropólis - RJ. Nesse momento tão difícil, deixo aqui alguns canais de ajuda para as vítimas. Também estou em oração. Todos podemos ajudar", comentou Gil.