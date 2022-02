Zélia Duncan - Reprodução/Instagram

Zélia DuncanReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2022 16:28 | Atualizado 16/02/2022 16:30

Rio - Zélia Duncan usou o Twitter, na manhã desta quarta-feira, para criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na publicação, a cantora e compositora comparou o governo ao nazismo. Não é a primeira vez que a artista critica o presidente.

"Matam mais de 600.000, mas não querem ser chamados de genocidas, gostariam de matar mais 600.000, mas não querem ser chamados de nazistas. É uma gente muito fofa mesmo", escreveu a interprete da música "Catedral" no Twitter.

Em outra publicação, ela ainda ironizou a visita do presidente à Rússia. A postagem debochava de uma fake news que dizia que o presidente brasileiro havia freado um possível conflito entre o país governado por Vladimir Putin e a Ucrânia por causa do avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “Tá vendo, pessoal, Bolsonaro foi lá e evitou uma guerra na Rússia. Ele não quer a morte de todo mundo, só dos brasileiros mesmo”, dizia a publicação.