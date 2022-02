MC Loma - Reprodução Internet

Publicado 16/02/2022 17:29

Rio - Após revelar que está grávida de seu primeiro filho , MC Loma fez um desabafo nas redes sociais sobre os pedidos que recebe para revelar a identidade do pai da criança. Em seus Stories do Instagram, a funkeira de 19 anos declarou de uma vez por todas que não pretende expôr o pai de seu bebê e pediu mais respeito dos seguidores.

"Minha gente, coloquei uma caixinha de perguntas pra poder responder todas as dúvidas de vocês no canal [de YouTube]. E muitas perguntas foram de mulher, o pior é isso, pô. Muitas mulheres perguntando 'quem é o pai?'. Vai agregar o quê na sua vida? É tu que vai assumir? É tu que vai pagar as despesas? Pagar leite, fraldas, cuidar? Limpar cocô, xixi...", questionou a cantora.

A dona do hit "Envolvimento" continuou o desabafo com um recado direto para os curiosos de plantão: "Se eu não falei aqui é porque eu não tô a fim de falar, minha gente [...] Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que falar tudo na minha vida", disparou.



"Vocês ficam falando que eu não quero falar quem é o pai porque eu não sei [quem é], mas eu sei. Não quero falar, porque não estou a fim de contar", explicou. "Vocês vão fazer o quê? A não ser fuçar a vida do menino [...], só alimentar a fofoca entre vocês, que é uma coisa ridícula com isso", declarou a artista, que brincou recentemente sobre os possíveis nomes para o bebê

