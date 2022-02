MC Loma revela estar grávida - Reprodução Internet

10/02/2022

Rio - Paloma Santos, de 19 anos, mais conhecida como MC Loma, anunciou nas redes sociais que está grávida. A jovem revelou que o pai da criança é um "ficante" e que ele já está ciente da gestação. Ela revelou que suas primas e seus pais ficaram felizes com a notícia.

"Eu estou grávida, gente, mas eu sei quem é o pai do meu filho. O pai já sabe, eu já até falei para ele. Eu sou uma pessoa solteira, não namoro, minha gente. Então, foi de um 'ficante' que eu 'fiquei' e eu engravidei. Foi um choque para mim no começo, mas fiquei feliz. Meu pai, minha mãe já sabem também", revelou.

"Filho é bênção. Eu sempre quis ser mãe, não foi uma gravidez planejada. Vou ter um filho, vai ser o amor da minha vida", completou MC Loma, que descobriu a gestação em janeiro. "Todo mundo ficou 'bestinho', mas acredito que veio em um momento bom na minha vida. Acho que estava precisando de uma felicidade maior. Esse bebê está sendo muito amado aqui dentro da minha barriga", disse.

"No começo, eu fiquei um pouco assustada. Nunca imaginei eu sendo mãe agora, não foi uma gravidez planejada. Eu fui no médico e ele falou que eu estou com um pouco de risco pelo fato de a minha placenta estar descolada, mas já estou fazendo tratamento, tomando medicamento", revelou.

Loma disse que não fará shows no primeiro trimestre de gestação. "Então, vocês não ver eu fazendo shows durante uns meses. O primeiro trimestre é sempre mais complicado", disse a cantora, que também falou que o pai da criança não é famoso e que provavelmente não vai aparecer. "Vocês só vão ver eu e o bebê, vocês não vão ver eu com ele. Se ele quiser se expor, é problema é dele", disse.

A cantora contou que tomou pílula do dia seguinte e que, por isso, quando a menstruação atrasou não pensou que pudesse estar grávida. "Quando aconteceu isso, quando eu fiquei com a pessoa, eu tomei pílula do dia seguinte, só para me prevenir mais ainda. Aí eu tomei pílula do dia seguinte, minha menstruação atrasou e eu pensei 'ah, não vou ter filho não, está atrasada porque sempre atrasa".