Arthur Aguiar - Reprodução/Globoplay

Publicado 10/02/2022 17:53 | Atualizado 10/02/2022 18:04

Rio - Aguiar Aguiar foi alvo de críticas nesta quinta-feira (10) após fazer um comentário machista sobre Natália Deodato durante a festa no "Big Brother Brasil 22". O ator questionava Paulo André, Douglas e Pedro Scooby sobre os motivos para a participante ser alvo de votos da casa e disse que o comportamento de Natália nas festas poderia ser a razão.

fotogaleria "O que eu acho sobre as meninas: eu acho que nas festas, é uma opinião minha, a Nat ela passa muito do ponto", indagou. O ator foi cortado por Douglas. "F***-se", rebateu o colega. "Tudo bem, mas a gente não está procurando um motivo para poder votar?", perguntou Arthur . "Isso não é motivo", frisou o ator de "Cidade dos Homens".

Arthur Aguiar manteve seu ponto de vista. "Isso não é um motivo para você. Estou só abrindo a sua mente para que você possa pensar como as pessoas podem pensar", disse. Paulo André também discordou do ator. "Não, não, isso aí não tem nada a ver não", opinou. "Você acha que isso não é motivo?", insistiu Arthur. "Eu acho que não", reafirmou o atleta. Ainda assim, o marido de Maira Cardi não mudou de opinião "Não é pra você, mano".

Nas redes sociais, os administradores do perfil de Natália compartilharam o vídeo no Twitter e se mostraram incrédulos com o comentário do ator. "Segundo o Arthur, a forma da Natália entregar tudo e curtir nas festas já seria um motivo de voto.. Sério isso?", perguntou aos internautas.