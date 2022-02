Samantha Schmütz lança Bossa Loka e comemora divulgação em telão da Times Square - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2022 15:59 | Atualizado 10/02/2022 16:01

Rio - Em cartaz nos cinemas com o filme "Tô Ryca 2", Samantha Schmütz se debruça agora na carreira musical. A artista lançou "Bossa Loka’’, seu segundo single autoral, nesta quinta-feira. Atualmente nos Estados Unidos, ela comemorou a divulgação em plena Times Square, em Nova York, e compartilhou fotos com os seguidores nas redes sociais. "Quem é essa atriz, Brasil?", brincou na legenda da postagem.

Escrita em parceria com o rapper Dow Raiz e com produção de Tropkillaz, o single traz referências sonoras do rap e da bossa nova e mescla sons suaves com outros mais rígidos. Neste novo single, a cantora apresenta elementos que fazem parte da sua trajetória de vida e assume as dualidades que permeiam a sua personalidade em um sagaz jogo de palavras. Além disso, ela cita nomes importantes como o de Marielle Franco, Tim Maia, Ruth de Souza e Elza Soares como figuras que tiveram uma grande influência na sua história.

Numa espécie de mergulho para dentro, Samantha canta: ‘’Meu nome é Samantha/ Tira o ‘ma’, fica santa/ Quer colar, traga a planta/ A que faz rir, também canta/ Um som é pouco pra me resumir/ Nem tudo eu concordo (não) / Não vem falar assim (não vem)/ Do meu modo, também sou dona de mim / Sou Elza, sou Ruth, sou Tom, sou Jobim/ Sou o suingue mais brabo de Tim”.

Trazendo a estética das décadas de 1950 e 1960 no Brasil, referentes à época em que a Bossa Nova estava no auge do sucesso, o clipe mescla diversos cenários urbanos com uma atmosfera vintage. A produção utiliza elementos lúdicos variados para compor a vibe sonhadora que o clipe propõe. O lançamento do seu primeiro EP está previsto para este ano.