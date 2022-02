Maria Flor posa com o marido e o filho - reprodução do instagram

Maria Flor posa com o marido e o filhoreprodução do instagram

Publicado 10/02/2022 17:54

Rio - Maria Flor publicou a primeira foto do filho, Vicente, no Instagram nesta quinta-feira. Na imagem, a atriz aparece com o filho nos braços e ao lado do companheiro, o artista Emanuel Aragão. O bebê nasceu no dia 02 de fevereiro. "Nossa vida todinha. Obrigada por todas as mensagens de amor. Felicidade demais por aqui", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

A atriz ainda avisou que vai se afastar das redes sociais por um período. "Vou ficar sumida. Precisamos do nosso tempo". Nos comentários, os fãs e amigos de Maria se manifestaram. "Viva", vibrou Thaila Ayala. "Que emoção, Flor!! Vivaa! Muita saúde e alegrias pra vocês!", disse um internauta. "Que grande bênção! Muita saúde e muito amor para essa família", destacou outro admirador de Maria.