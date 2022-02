Zeca Pagodinho ganha título de funcionário de mês - Reprodução Internet

Publicado 10/02/2022 17:39

Rio - Zeca Pagodinho, 63 anos, teve uma mais feito em sua carreira. O cantor, que já ganhou muitos prêmios importantes, dessa vez conquistou o título de funcionário de mês de tanto frequentar um salão de beleza. E ainda ganhou um festa surpresa para comemorar seu aniversário, que foi do dia quatro de fevereiro.

"Funcionário do mês! De tanto frequentar um salão perto de sua casa, hoje o Zeca foi eleito o funcionário do mês , com direito a festinha!", disse na legenda da publicação.