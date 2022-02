Lucas Veloso - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2022 16:08

Rio - Lucas Veloso abriu o jogo sobre como lidou com a morte do pai, Shaolin. O humorista sofreu um acidente de carro e ficou acamado até falecer devido a uma parada cardiorrespiratória em 2016. O momento difícil foi abordado durante live com o psiquiatra Ervin Cotrik e o atleta Thiago Pereira, realizada na última quarta-feira (09).

fotogaleria "Eu tinha 14 anos quando ele sofreu o acidente e 19 quando ele morreu. Eu tive que 'assumir' esse lugar de pai. As pessoas me comparavam, desafiavam, me colocavam para baixo. Chegou o momento de fazer a novela 'Velho Chico' e foi um teste. Ali as pessoas pararam de ver o filho de Shaolin", contou.

Lucas Veloso explicou que o foco no trabalho evitou que ele vivesse o luto de forma intensa. Mas o fim das gravações de uma novela fez com que o ator encarasse a situação. "Eu estava gravando, fui obrigado a pegar o tijolo que é o luto e engolir sem água e nem nada. E criei um personagem, um universo perfeito, tudo ia bem e eu amava viver naquele universo do personagem. Eu passei a gostar mais dele do que de quando era eu. Eu falava como ele, comia como ele e isso me alimentou e me salvou por 14 meses, que foi o tempo que durou a novela. Depois, quando acabou, ninguém precisava mais do Lucas e eu fiquei só com ele e eu precisava voltar a virar a chave, a ser eu", disse.

"Isso sou eu, eu consegui amar essas dores, as minhas dores. Elas não foram embora, a saudade não vai embora, mas você aprende a conviver. A presença da saudade também é uma presença, então eu me permito sangrar em alguns momentos. Eu costumo beber em casa, ouço uma música, lembro dele e choro. Tenho uma ferida que nunca vai parar de sangrar, mas eu aprendi a amar ela. Se eu ficasse engolindo ela como eu fazia, eu me sentia vazio, gostava mais do personagem do que de mim. Não sei o que seria na minha vida se não tivesse aquele personagem, mas hoje eu me permito sangrar. Eu entendi isso", acrescentou.