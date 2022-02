Zilu Godoi - Reprodução

Zilu GodoiReprodução

Publicado 10/02/2022 14:17

Rio - Zilu Godoi não consegue ficar sem responder os comentários ácidos que recebe em suas redes sociais. Dessa vez, ela foi chamada de "chifruda", fazendo referência a sua relação com Zezé Di Camargo, seu ex-marido. A empresária acusa a atual noiva do cantor, Graciele Lacerda, de ter sido amante do sertanejo enquanto ele ainda era casado.

"Esse fardo não é meu. Não tenho responsabilidades sobre as atitudes alheias. Que pena ver uma mulher escrever disso", respondeu ela.