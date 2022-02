Marilia Mendonça - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 10/02/2022 21:43

Rio - Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, recebeu as roupas que sua filha usava quando morreu em um acidente aéreo em Novembro de 2021. Trata-se de um conjuntinho quadriculado.

Nos comentários do Instagram de Leo Dias, que deu a notícia em primeira mão, Dona Ruth lamentou. "Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus pra continuar a missão pela qual ele te designou."

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na queda de um avião de pequeno porte próximo a uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, no dia 5 de novembro do ano passado. Além da artista, o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto do avião também faleceram.